Изабелла Шиникова приключи участието си на тенис турнира в Найроби

Изабелла Шиникова приключи участието си на тенис турнира на клей в Найроби с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В надпреварата по двойки Шиникова и нейната партньорка Наталия Сенич от Сърбия отстъпиха с 2:6, 6:7(4) пред Неира Санон от Франция и Анук Вандевелде от Белгия в четвъртфиналите.

Мачът започна лошо за Шиникова и Сенич, които допуснаха изоставане от 0:3 гейма с два пробива и до края на първия сет нямаха възможност да го наваксат.

Във втория сет обаче поставените под номер 2 в схемата българка и сръбкиня поведоха с 3:0, но Санон и Вандевелде успяха да изравнят, а след това да докарат нещата и до тайбрек. В него французойката и белгийката взеха солидна преднина от 5:1 точки и при третия си мачбол завършиха срещата.