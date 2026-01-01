Циципас: Най-голямото ми желание е да играя без болка

Стефанос Циципас започва новата 2026 г. с енергия и мотивация, готов да се върне на корта в пълна сила. Бившият №3 в света страда от контузия в гърба през втората половина на сезон 2025 и не игра повече след двата си сингъла за Гърция в Купа „Дейвис“ през септември. Циципас си взе пауза, за да се възстанови, и вече се чувства отпочинал и готов за ново начало в Пърт, където ще представлява Гърция на откриващия сезон турнир United Cup.

„Прекарах известно време във възстановяване. Бях отсъствал от кортовете дълго време,“ каза Циципас на пресконференцията преди турнира.

„Последните три или четири турнира от сезона едва можех да издържа. Беше важно да направя всичко необходимо, за да се върна здрав и готов да играя на нивото, което помня за себе си.В момента се чувствам добре – през целия предсезон нямаше болка, нямаше дискомфорт. Надявам се това да продължи и да успея да го покажа на United Cup и през целия 2026 г.“, добави гъркът.

Циципас завърши 2025 с баланс 22-16 победи/загуби. 27-годишният грък се фокусира върху възстановяването на физическата база, на която винаги е стъпвал неговият експлозивен стил на игра.