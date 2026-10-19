Дарителската кампания в помощ на Локомотив Пловдив продължава

Локомотив Пловдив продължава кампанията „Заедно за Локомотив“, насочена към подкрепата на клуба след оттеглянето на собственика Христо Крушарски, информираха от "Лаута".

Освен обявената банкова сметка, на която могат да се даряват средства, всеки желаещ да помогне на „черно-белите“ вече може да го направи и чрез закупуването на специални виртуални билети - всеки на цена от 10 евро.

Кампанията е активна и няма определен краен срок. Всеки привърженик ще може да се включи и да подкрепи клуба според своите възможности, уточниха от Локомотив.

"Вярваме, че заедно ще можем да преминем и през това изпитание! Всяка подкрепа е важна!", написаха от клуба.