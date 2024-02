Дартс драми на Острова

Световното първенство по дартс може и да приключи преди около месец, а фигурата на Люк Литлър да предизвика сериозен интерес у британските медии, но прийомите от този спорт продължават да се появяват често в общественото спортно пространство на Острова. И по-конкретно - в северен Лондон, на стадиона на Тотнъм.

Може би тези от вас, които следят редовно какво става във Висшата лига, са забелязали, че една от звездите на "шпорите" - Джеймс Мадисън изразява по специфичен начин радостта си, когато отбележи гол. Халфът имитира хвърлянето на въображаема дартс стреличка във въздуха, гледайки право в обектива на някоя от камерите, намиращи се около страничната линия. Бившият офанзивен играч на изпадналия Лестър (запомнете това пояснение - "изпадналия", ще разберете защо по-надолу в статията), нееднократно е забелязван и из залите, където се състоят най-значимите турнири по дартс. Самият Мадисън обяснява, че е голям почитател на играта, в която най-високият резултат е 180 и обожава да го практикува и гледа в свободното време. Дотук всичко изглежда нормално.

Снощи Тотнъм посрещна Брентфорд в пореден мач от Висшата лига, като домакините успяха да спечелят макар и доста трудно с 3:2 след обрат. В 15-ата минута на мача нападателят на "пчеличките" Нийл Мопе откри резултата, след което застана пред феновете на "шпорите" и възможно най-демонстративно "хвърли" към тях дартс стреличка. Досущ като Мадисън. Това естествено подразни запалянковците, но очевидно е ядосало доста и "авторът" на това отпразнуване на голове.

Малко по-късно двамата бяха уловени да спорят и да си приказват доста разгорещено, като Мадисън не изглеждаше особено доволен от случилото се. В интервю след двубоя полузащитникът каза, че е споделил на Мопе, че "явно не е отбелязал достатъчно голове в кариерата си, за да си измисли свой начин на изразяване на радостта и затова се налага да го копира", добавяйки, че "всичко е добре, защото завърши добре за нас.".

Зрителите на един от най-модерните стадиони в света видяха въпросния начин на отпразнуване на попадение още два пъти, за тяхно щастие след голове за Тотнъм, защото и Бренан Джонсън, и Ричарлисон решиха да копират Мадисън след головете си.

Драмата със "стреличките" стигна и до социалните мрежи в минути след двубоя. Там Мадисън публикува снимка на Мопе с коментара "една кратка история". (бел. ред. - a short story). Нападателят на Брентфорд не му остана длъжен, като на свой ред публикува свой фотос от случката и написа: "Може би избързах малко с радостта. Ядосан съм, че не успяхме да спечелим. Имам повече голове и по-малко изпадания от Джеймс Мадисън в кариерата си."

Three points on the board! pic.twitter.com/IPWZzvAXwF