Денков и Габриел разговаряха с посланиците на страните-членки на ЕС у нас

“Плодотворна дискусия с посланиците на страните-членки на ЕС в България. Приемането на България в Шенген и еврозоната, приоритетите на новото правителство, подкрепата за Украйна и културната дипломация - ключови теми. България е партньор и съюзник, на когото може да си разчита”, написа външният министър Мария Габриел в Туитър за срещата с посланиците на ЕС, провела се днес с участието на премиера Николай Денков.

Fruitful discussion w/ the Ambassadors of MS to .



Bulgaria's accession to Shengen &eurozone, the new govt's priorities, support for Ukraine & cultural diplomacy were topics.



BG is a reliable partner and ally. Thank you, Ambassadors, for your cooperation and support! pic.twitter.com/A2qeLZtTf7