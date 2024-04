Денвър Нъгетс и Оклахома Сити Тъндър се класираха за четвъртфиналите в НБА

Канадецът Джамал Мъри вкара победния кош за шампиона Денвър Нъгетс четири секунди преди края и при резултат 106:106 с Лос Анджелис Лейкърс. Така Денвър спечели плейофната серия с 4:1 и за втора поредна година елиминира Лейкърс, след като миналата година постигна убедителна победа в плейофите с 4:0.

Джамал Мъли завърши мача като най-резултатен с 32 точки. Звездата на "езерняците" ЛеБрон Джеймс се представи силно, като завърши с дабъл-дабъл - 30 точки и 11 асистенции. Никола Йокич от Денвър също направи дабъл-дабъл - 25 точки за сърбина и цели 20 спечелени борби. Антъни Дейвис от Лейкърс се отчете със 17 точки и 15 борби.

В четвъртфиналния плейоф Денвър ще срещне Минесота, който в първия кръг се наложи в серията над Финикс Сънс с 4:0.

Оклахома Сити също продължава към четвъртфиналите, след като се наложи над Ню Орлиънс с 97:89 като гост и спечели убедително серията с 4:0.

Шай Гилджъс-Александър и Джейлън Уилямс отбелязаха всеки по 24 точки за победителите, а канадецът спечели и 10 борби. В четвъртфиналите Оклахома Сити чака победителя от двубоя между Лос Анджелис Клипърс и Далас Маверикс.

Чет Холмгрен и Джош Гиди от Оклахома завършиха с по 14 точки, Лугенц Дорт добави 11.

Си Джей МакКолъм записа 20 точки, Йонас Виланчунас - 19 и 13 борби, а Маджи Маршал реализира 16 за "пеликаните", които така и не успяха да отбележат повече от 92 точки в нито един от четирите мача.

