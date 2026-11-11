Депутатите сведоха глави в памет на загиналите при тежката катастрофа на "Тракия"

Почит към жертвите от жестоката катастрофа и в парламента. В началото на заседанието парламентът сведе глава.

Михаела Доцова, председател на НС: "Уважаеми колеги народни представители, вчера България се събуди с тежка катастрофа на магистрала "Тракия". Съпричастни сме към семействата и близките на загиналите, и се молим за здравето на пострадалите. От името на 52-рото Народно събрание изказвам дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и ви моля да почетем паметта им с едноминутно мълчание."

Лидерът на ГЕРБ изказа съболезнования на близките на загиналите и благодари на спасителите.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Именно политиканстването в такива моменти отвращава всички. Може ли навсякъде да сложиш патрул? Може ли навсякъде да сложиш табло? Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданието. Защото ние освен оправдание, дребни едри лъжи друго не сме чули. Аз за много по-малки катастрофи отстраних трима министри. За много по-малки провинения отстранявах председатели на парламента. Това е и морална отговорност. Тези хора нямат морал, няма да отстранят никой. А ще търсят оправдание във всичко друго, но не и в себе си."

Снимки:БТА

"Възраждане" поискаха регионалният министър и шефът на АПИ да бъдат изслушани днес в парламента. Залата отхвърли предложението.

Коста Стоянов, "Възраждане": "Българското общество е длъжно да се запознае с реалните причини на най-тежката верижна катастрофа в българската история. Какво е било състоянието на пътя и какви мерки трябва да се предприемат в бъдеще. Днес не е време за политиканстване, но е време за отговори и решения." Божидар Божанов, ДБ: "Трябва да бъде събрана допълнителна информация и да изслушаме още хора, но нека това да стане другата седмица и с подписите на всички групи."

ДПС и ПП не коментираха.