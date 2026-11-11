Бойко Борисов: Трябва да се приеме закон, който забранява на политиците да говорят поне 24 часа при трагични ситуации

Трябва да се приеме закон, който забранява на политиците да говорят поне 24 часа при трагични ситуации, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: „Политиканстването в такива моменти отвращава всички. Вместо всички да се снишат и да кажат: „В цялата страна има мъгла. Може ли навсякъде да се постави патрул или табло?“, започнаха оправданията. Трябва да се приеме закон, който забранява на политиците да говорят поне 24 часа при такива аварии и да бъде тежък наказателен закон. Още хората бяха в ламарините, а започнаха царете на оправданията.“

Лидерът на ГЕРБ благодари на хората, дарили кръв, на пожарникарите, санитарите, лекарите и всички, включили се в спасителната акция след тежката катастрофа на АМ „Тракия“.