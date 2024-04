Детето чудо на женския тенис Мира Андреева отстрани шампионката от Уимбълдън от 2023 г. в третия кръг на турнира по тенис в Мадрид

16-годишната Мира Андреева се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 7.7 милиона евро.

Рускинята отстрани седмата поставена Маркета Вондроушова след 7:5, 6:1 за само 76 минути игра в мач от третия кръг.

Андреева поведе с 4:1 в първия сет срещу шампионката от Уимбълдън от 2023 година, допусна обрат до 4:5, но спечели следващите три гейма за успешното 7:5.

Във втората част тя продължи серията си с нови четири гейма за 4:0 и спечели с 6:1.

Следващата съперничка на Мира Андреева ще бъде победителката от срещата между французойката Каролин Гарсия и италианката Яспине Паолини.

Четвъртата поставена Елена Рибакина от Казахстан се наложи над представителката на Египет Маяр Шериф с 6:1, 6:4 и очаква мач в четвъртия кръг срещу чехкинята Сара Бейлек, която по-рано елиминира Ашлин Крюгер от САЩ с 6:3, 6:1.

