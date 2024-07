Дежа вю на Уимбълдън: Новак Джокович ще търси реванш от Карлос Алкарас

Новак Джокович се класира за своя 10-ти финал на Уимбълдън, след като се справи с приятната изненада на турнира при мъжете Лоренцо Музети с 6:4, 7:6(2), 6:4 за два часа и 48 минути. Така сърбинът ще спори за титлата на Откритото първенство на Великобритания по тенис с Карлос Алкарас, в повторение от финала от миналата година, когато 21-годишният испанец спечели драматично в пет сета. Световният номер 2 ще излезе в неделя и да изравни рекорда на Роджър Федерер от осем титли на кортовете на "Ол Инглънд клъб".

Двубоят започна успорвано с размяна на сервис геймове, но преди подмяната на топките 37-годишният тенисист превключи на друга предавка, за да поведе с пробив. Изправен срещу стената, по-младият с 15 години италианец спаси два сетбола и проби сервиса на рекордьора по титли от Големия шлем. Опитът все пак си каза думата в следващия гейм, който Джокович спечели, а с него и сета с 6:4.

Противно на очакванията, Музети показа по-добра игра след подновяването на играта и веднага проби подаването на сърбина. Той обаче не позволи на по-младия си съперник да избяга със сета и направи пробив на нула за 3:3. Двамата така и не откриха повече отговори за играта на другия, при което се стигна до тайбрек. Джокович отново бе по-добър в ключовите моменти и спечели и втората част, давайки само две точки на италианеца.

Подемът в играта на световния номер 2 продължи и в началото на третия сет, когато той започна с пробив. Всичко се движеше по очакванията на 37-годишният сърбин, който имаше три мачбола при 5:3 и подаване на Музети, но тогава италианецът изтиска последните си сили, навлизайки в серия от 7 поредни спечелни точки. Той дори имаше шанс да изравни за 5:5, но Джокович не му позволи да се върне в двубоя и след два часа и 48 минути сложи точка на спора.

