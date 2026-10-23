Димитър Кисимов приключи груповата фаза на юношеския Мастърс в Чънду с три загуби

Българският тенисист Димитър Кисимов допусна трето поредно поражение в груповата фаза на престижния Мастърс турнир за най-добрите осем състезатели до 18 години през сезона. Надпреварата се провежда в китайския град Чънду и е единственият турнир в юношеския тенис, който предлага награден фонд.

18-годишният софиянец отстъпи на представителя на Германия Винсент Райзах с 3:6, 4:6 след 72 минути игра. По този начин българинът приключи участието си в груповата фаза без спечелен сет, въпреки че в последния си двубой имаше възможности да промени развоя на срещата.

Германецът демонстрира по-голяма стабилност в ключовите моменти и успя да наложи контрол върху първата част, която спечели с 6:3. Във втория сет Кисимов показа по-добра игра и успя да реализира пробив, с който поведе в резултата. Българският талант обаче не съумя да задържи предимството си, след като Райзах върна пробива, а впоследствие спечели още един сервис гейм на съперника си, за да затвори мача с 6:4.

Един от факторите, оказали влияние върху представянето на Кисимов, бяха грешките при начален удар. Българинът допусна пет двойни грешки в хода на срещата, докато германският му съперник не направи нито една. Това допълнително затрудни задачата на софиянеца в оспорваните моменти и не му позволи да се възползва от възможността да върне интригата в двубоя.

Въпреки трите поражения участието на Кисимов в Чънду продължава. През уикенда българският представител ще излезе на корта в срещите за разпределение на местата от пето до осмо в крайното класиране.