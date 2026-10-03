Димитър Митов: Не се предаваме, защото знаем, че можем много повече

Вратарят Димитър Митов не взе участие и в третата среща на България в група С/4 на турнира Лига на нациите на УЕФА, но отиде в микс-зоната за разговор с журналистите и призна, че единствено играчите могат да променят ситуацията. Той похвали конкурента си на поста Даниел Наумов, който спаси дузпа.

Играчите на България имат качества, но загубите се трупат и това става прекалено много мач след мач. "Лъвовете" отстъпиха с 0:3 на Исландия и остават с 1 точка на дъното на групата.

„Неприятна загуба за нас. Смятам, че влязохме в мача ОК, можеше да се представим в атакуващата фаза малко по-добре, защото имахме няколко ситуации. Но като цяло за целия двубой можеше да се представим по-добре и да не се стига до този резултат“, започна Митов.

Според него той и съотборниците му са способни на много повече.

„Дали има психологически проблем? Честно казано – и да, и не. Наистина знаете, че в момента ситуацията не е хубава. Ние сме хората, които трябва да излезем от нея, защото все пак представляваме една красива държава и трябва дадем много повече от това, което показваме. Защото знаем, че можем много повече. Но на всички хора им е писнало – ние излизайки пред камерите, да говорим колко неща трябва да се променят, че ние трябва да играем по-добре, да има резултати - най-важното. Но ние не се предаваме, знаем, че можем повече. И със сигурност се надявам в оставащите мачове, които имаме, да се подобрят резултатите и да покажем по-добро ниво“, допълни стражът.

Митов беше попитан дали настроението в отбора се е подобрило след смяната на треньора, което често се цитира като импулс в съблекалнята.

„Честно казано никога не е хубаво, когато някой си губи работата, защото все пак този човек е дал много от времето си, дал е много да подготви отбора по възможно най-добрия начин. Но както знаете, в 90% от случаите, треньорите си губят работата. И е много тъжно. Но във футбола времето минава много бързо. Ние не мислим какво се е случило в миналото вече, а какво ще се случи сега. Ние сме главните виновници, защото ние излизаме на терена и трябва да покажем друг подход“, категоричен е футболистът на Санкт Паули.

Националът призна, че загубите се трупат и това се отразява негативни на играчите.

„Стават прекалено много пораженията. Смятам, че ние можем да покажем много по-добро лице и това е тъжната страна. Защото наистина имаме качествата. Но може би не можем да се сработим като отбор. Трябва да продължаваме обаче да вярваме, не можем да навеждаме главите, а и това е най-лесното. Когато стената е зад теб, единственият път е напред. И ние наистина трябва да намерим начин да си поговорим, да си кажем неща, които може би някои хора не искат да чуят. Но това е начинът, защото сме едно цяло. Няма значение дали играеш или си извън групата. Ти представляваш България и ние също искаме да се представяме по-добре. България трябва да побеждава, защото когато футболът ни върви добре, няма по-хубаво от това“, смята Митов.

След това той коментира и работата на колегата си Даниел Наумов, който в трета поредна среща е титуляр.