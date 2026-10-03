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Димитър Митов: Не се предаваме, защото знаем, че можем много повече

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Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
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Вратарят на българския национален отбор по футбол разкри атмосферата в тима, коментира поредицата от поражения и отличи представянията на Даниел Наумов.

Димитър Митов
Снимка: БГНЕС
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Вратарят Димитър Митов не взе участие и в третата среща на България в група С/4 на турнира Лига на нациите на УЕФА, но отиде в микс-зоната за разговор с журналистите и призна, че единствено играчите могат да променят ситуацията. Той похвали конкурента си на поста Даниел Наумов, който спаси дузпа.

Играчите на България имат качества, но загубите се трупат и това става прекалено много мач след мач. "Лъвовете" отстъпиха с 0:3 на Исландия и остават с 1 точка на дъното на групата.

„Неприятна загуба за нас. Смятам, че влязохме в мача ОК, можеше да се представим в атакуващата фаза малко по-добре, защото имахме няколко ситуации. Но като цяло за целия двубой можеше да се представим по-добре и да не се стига до този резултат“, започна Митов.

Според него той и съотборниците му са способни на много повече.

„Дали има психологически проблем? Честно казано – и да, и не. Наистина знаете, че в момента ситуацията не е хубава. Ние сме хората, които трябва да излезем от нея, защото все пак представляваме една красива държава и трябва дадем много повече от това, което показваме. Защото знаем, че можем много повече. Но на всички хора им е писнало – ние излизайки пред камерите, да говорим колко неща трябва да се променят, че ние трябва да играем по-добре, да има резултати - най-важното. Но ние не се предаваме, знаем, че можем повече. И със сигурност се надявам в оставащите мачове, които имаме, да се подобрят резултатите и да покажем по-добро ниво“, допълни стражът.

Митов беше попитан дали настроението в отбора се е подобрило след смяната на треньора, което често се цитира като импулс в съблекалнята.

„Честно казано никога не е хубаво, когато някой си губи работата, защото все пак този човек е дал много от времето си, дал е много да подготви отбора по възможно най-добрия начин. Но както знаете, в 90% от случаите, треньорите си губят работата. И е много тъжно. Но във футбола времето минава много бързо. Ние не мислим какво се е случило в миналото вече, а какво ще се случи сега. Ние сме главните виновници, защото ние излизаме на терена и трябва да покажем друг подход“, категоричен е футболистът на Санкт Паули.

Националът призна, че загубите се трупат и това се отразява негативни на играчите.

„Стават прекалено много пораженията. Смятам, че ние можем да покажем много по-добро лице и това е тъжната страна. Защото наистина имаме качествата. Но може би не можем да се сработим като отбор. Трябва да продължаваме обаче да вярваме, не можем да навеждаме главите, а и това е най-лесното. Когато стената е зад теб, единственият път е напред. И ние наистина трябва да намерим начин да си поговорим, да си кажем неща, които може би някои хора не искат да чуят. Но това е начинът, защото сме едно цяло. Няма значение дали играеш или си извън групата. Ти представляваш България и ние също искаме да се представяме по-добре. България трябва да побеждава, защото когато футболът ни върви добре, няма по-хубаво от това“, смята Митов.

След това той коментира и работата на колегата си Даниел Наумов, който в трета поредна среща е титуляр.

„Много тежък мач за Наумов. За един вратар няма как да е приятно, когато отборът губи. Но смятам, че каквото можа, се справи. Излезе за няколко центрирани топки, блокира, спаси дузпа. Нищо не може да направи за головете. Понякога просто трябва да кажеш „Браво“ на нападателя, когато излезе сам срещу тебе. Но трябва да се защитаваме много по-добре и ситуациите пред нашата врата да станат по-малко. Разбира се, че аз искам да играя, както и всеки един футболист. Но това е решение на треньора, трябва да го уважиш и да бъдеш така отборен играч и да подкрепяш колегите си“, завърши вратарят.

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#Димитър Митов

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