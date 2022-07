Доминик Тийм преодоля сънародник за 1/4-финал в Кицбюел

Доминик Тийм победи Себастиан Офнер с 6:2, 3:6, 6:3 на 1/8-финалите на тенис турнира в Кицбюел, Австрия от сериите АТП 250.

Срещата започна с пробив на нула за Доминик Тийм. 28-годишният тенисист проби още веднъж своя опонент, за да поведе в сетовете.

26-годишният Офнер отговори на предизвикателството с пробив на своя сметка във втората част, който му позволи да изравни резултата.

Нито един от двамата състезатели не успя да намери ритъма си в третия заключителен сет, след като и двамата допуснаха по два пробива. Поставеният под №199 в световната ранглиста заигра по-уверено, което му позволи отново да спечели подаване на противника за 5:3. Доминик Тийм затвърди пробива си и сложи точка на спора след 1 час и 59 минути игра.

The fighting spirit @domithiem holds strong to defeat compatriot Ofner 6-2 3-6 6-3 and make the Kitzbuhel quarter-finals!#GeneraliOpen pic.twitter.com/jeUUhVIuGP