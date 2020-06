Доналд Тръмп отмени противоречив митинг в Оклахома

След ожесточени критики президентът Доналд Тръмп отложи противоречив митинг, насрочен за същия ден, в който се празнува краят на робството в САЩ.

Митингът под мотото "Направете Америка отново велика" в Тулса, Оклахома, трябваше да отбележи завръщането на Тръмп в предизборната кампания, но той заяви в Туитър, че събитието е отложено "от уважение" към Деня на свободата.

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out...