Дончич с трипъл-дабъл за успех на Далас в Денвър

Отборът на Далас Маверикс победи Денвър Нъгетс със 116:115 точки като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Дуелът между най-добрия играч в Лигата в последните два сезона Никола Йокич и фаворита за следващ MVP Лука Дончич бе спечелен от словенеца, който реализира пореден трипъл-дабъл.

В оспорван двубой в Колорадо двата тима си размениха водачеството 11 пъти, като Маверикс имаха преднина от 10 точки няколко минути преди края, но Нъгетс влязоха в серия от 11 поредни точки, за да поведат. В заключителните секунди гостите бяха по-точни и стигнаха до втори пореден престижен успех, след като миналата нощ победиха лидера на Запад Финикс Сънс.

Дончич завърши с 22 точки, 10 борби и 12 асистенции, а Тим Хардауей отбеляза 29 точки (6 тройки) за победата. С ключова тройка 17 секунди преди края се отличи Дориан Фини-Смит, който вкара 19 точки. За Денвър шест играчи вкараха двуцифрен брой точки, като най-резултатен бе Арън Гордън с 27 точки и 8 борби, а Йокич се отчете с 19 точки, 8 борби и 8 асистенции. Домакините бяха малко по-точни в стрелбата (51,3 процента срещу 50), но пропуснаха шест стрелби от наказателната линия, докато Далас бяха 27/31 от фала.

