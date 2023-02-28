ДПС регистрира листите си за изборите: Карадайъ води в Кърджали и Шумен, Пеевски - в Благоевград и Пазарджик

ДПС регистрира всички списъци за участието си на предсрочните парламентарни избори на 2 април 2023 г.

Председателят на движението Мустафа Карадайъ води листите в Кърджали и Шумен, Делян Пеевски - в Благоевград и Пазарджик, Филиз Хюсменова - във Варна.

Петима водят по две листи. Освен Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски два списъка оглавява и зам.-председателят на Движението Станислав Анастасов. Той е първи във Видин и в Ловеч. Цветан Енчев води листите във Враца и в лидерския 25 МИР в София. Доц. Петър Чобанов е първи в София област и в Ямбол.

Зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев води листата във Велико Търново. Зам.-председателят на Движението Халил Летифов е първи в Стара Загора, а зам.-председателят Ахмед Ахмедов - в Разград.

Младият външнополитически експерт на партията Валентин Тончев води листата в 23 МИР в столицата. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов е първи в 24 МИР.

В Кюстенсил водач на листата е Шейхриар Златарска.

Ето всички водачи на листи на ДПС:

1. Благоевград - Делян Славчев Пеевски

2. Бургас - Севим Исмаил Али

3. Варна - Филиз Хакъева Хюсменова

4. Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев

5. Видин - Станислав Димитров Анастасов

6. Враца - Цветан Иванов Енчев

7. Габрово - Юсеин Хасанов Вейселов

8. Добрич - Ертен Белгинова Анисова

9. Кърджали - Мустафа Сали Карадайъ

10. Кюстендил - Шейхриар Неждет Златарска

11. Ловеч - Станислав Димитров Анастасов

12. Монтана - Димитър Иванов Аврамов

13. Пазарджик - Делян Славчев Пеевски

14. Перник - Александър Несторов Несторов

15. Плевен - Марио Киров Рангелов

16. Пловдив-град - Танер Мехмед Али

17. Пловдив-област - Рамадан Байрам Аталай

18. Разград - Ахмед Реджебов Ахмедов

19. Русе - Ализан Нихат Яхова

20. Силистра - Джевдет Ибрям Чакъров

21. Сливен - Хатидже Мехмедова Георгиева

22. Смолян - Хайри Реджебов Садъков

23. София-МИР 23 - Валентин Йовков Тончев

24. София-МИР 24 - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

25. София-МИР 25 - Цветан Иванов Енчев

26. София-област - Петър Пандушев Чобанов

27. Стара Загора - Халил Реджепов Летифов

28. Търговище - Джейхан Хасанов Ибрямов

29. Хасково - Сезгин Юсеин Мехмед

30. Шумен - Мустафа Сали Карадайъ

31. Ямбол - Петър Пандушев Чобанов