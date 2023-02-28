ДПС регистрира листите си за изборите: Карадайъ води в Кърджали и Шумен, Пеевски - в Благоевград и Пазарджик
ДПС регистрира всички списъци за участието си на предсрочните парламентарни избори на 2 април 2023 г.
Председателят на движението Мустафа Карадайъ води листите в Кърджали и Шумен, Делян Пеевски - в Благоевград и Пазарджик, Филиз Хюсменова - във Варна.
Петима водят по две листи. Освен Мустафа Карадайъ и Делян Пеевски два списъка оглавява и зам.-председателят на Движението Станислав Анастасов. Той е първи във Видин и в Ловеч. Цветан Енчев води листите във Враца и в лидерския 25 МИР в София. Доц. Петър Чобанов е първи в София област и в Ямбол.
Зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев води листата във Велико Търново. Зам.-председателят на Движението Халил Летифов е първи в Стара Загора, а зам.-председателят Ахмед Ахмедов - в Разград.
Младият външнополитически експерт на партията Валентин Тончев води листата в 23 МИР в столицата. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов е първи в 24 МИР.
В Кюстенсил водач на листата е Шейхриар Златарска.
Ето всички водачи на листи на ДПС:
1. Благоевград - Делян Славчев Пеевски
2. Бургас - Севим Исмаил Али
3. Варна - Филиз Хакъева Хюсменова
4. Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев
5. Видин - Станислав Димитров Анастасов
6. Враца - Цветан Иванов Енчев
7. Габрово - Юсеин Хасанов Вейселов
8. Добрич - Ертен Белгинова Анисова
9. Кърджали - Мустафа Сали Карадайъ
10. Кюстендил - Шейхриар Неждет Златарска
11. Ловеч - Станислав Димитров Анастасов
12. Монтана - Димитър Иванов Аврамов
13. Пазарджик - Делян Славчев Пеевски
14. Перник - Александър Несторов Несторов
15. Плевен - Марио Киров Рангелов
16. Пловдив-град - Танер Мехмед Али
17. Пловдив-област - Рамадан Байрам Аталай
18. Разград - Ахмед Реджебов Ахмедов
19. Русе - Ализан Нихат Яхова
20. Силистра - Джевдет Ибрям Чакъров
21. Сливен - Хатидже Мехмедова Георгиева
22. Смолян - Хайри Реджебов Садъков
23. София-МИР 23 - Валентин Йовков Тончев
24. София-МИР 24 - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
25. София-МИР 25 - Цветан Иванов Енчев
26. София-област - Петър Пандушев Чобанов
27. Стара Загора - Халил Реджепов Летифов
28. Търговище - Джейхан Хасанов Ибрямов
29. Хасково - Сезгин Юсеин Мехмед
30. Шумен - Мустафа Сали Карадайъ
31. Ямбол - Петър Пандушев Чобанов