ДПС с критики към Проектобюджет 2027

ДПС разкритикуваха презентацията на Проектобюджет 2027 в УНСС.

Станислав Анастасов: "Няколко думи от Движението за права и свободи, за така нареченото представяне на проекта "Закон за държавен бюджет" за 2027. Не видяхме много работи - от Конституцията на Република България чл. 1, ал. 1. - България е република с парламентарно управление. Нека да си уважаваме институциите, това е в основата на демокрацията. Второ, единственото, с което може да се съгласим е, че този проект на бюджет наистина е един тежък камион без спирачки, който да води към пропастта. Вътре чуваме много хубави пожелания за космическа индустрия, за гигафабрики, за изкуствен интелект - това наистина е прекрасно, но българските граждани имат един въпрос, и той е как другия месец ще си платят сметките. За тях това е доста по-важно от концепциите за космическа индустрия. И докато управлението се е устремило към космоса, искам да ви уверя, че българските граждани са здраво притиснати към Земята, да не кажа смачкани от растящите цени."

Станислав Анастасов: "Ще си позволим 2 съвета към управлението, които са добри за държавата. Първото нещо, разбрахме ще се опитат да лъжат опозицията, нека обаче не правят същото нещо с Европейската комисия. Опитите за лъгане на Европейската комисия, историята на други държави показва, че не са завършвали добре. И вторият съвет към управлението, който е много по-ценен, няма как да заместите решаването на проблемите на хората с репресии. Това не работи и няма да стане."

Айтен Сабри: "Мнозинството представи един бюджет, който е бюджет на социалния мираж и на фискалната безотговорност. От всичко, което предложиха, ние виждаме, че покупателна способност намалява с всеки изминал ден. Няма мерки, които да са антиинфлационни. Не виждаме мерки за бизнеса. Всичко това тика гражданите на Република България към прогресивно обедняване. Това е самата истина. Да, за уязвимите групи има минимални увеличения, но това няма да достигне. Това няма да помогне на хората да изкарат тежката зима, която предстои оттук нататък. Чухме много неща, които са само обещания. Но искаме да кажем: отговорността е на правителството да направи така, че гражданите на Република България наистина да се чувстват граждани."