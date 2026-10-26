Румен Радев: Следващата седмица ще представим Бюджет 2027

Следващата седмица правителството ще представи бюджета за 2027 г. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на Софийския икономически форум.

Румен Радев, министър-председател: „В бюджет 2027 залагаме ясни приоритети – оздравяване на публичните финанси, повече пари за отбрана, здравеопазване, култура и спорт.“

По отношение на данъчните облекчения Радев коментира:

Румен Радев, министър-председател: „Ние искаме да постигнем нещо важно – да сменим модела на икономическо развитие от модел на потребление към ускорено икономическо развитие.“

Предстои да бъде създадена национална инвестиционна компания за публично-частно партньорство, която ще участва от името на държавата в ключови проекти, заяви премиерът.

Очакваме и още подкрепа от нашите съюзници по отношение на сигурността в Черно море.