Румен Радев: Следващата седмица ще представим Бюджет 2027

Следващата седмица правителството ще представи бюджета за 2027 г. Това съобщи премиерът Румен Радев по време на Софийския икономически форум.
Румен Радев, министър-председател: „В бюджет 2027 залагаме ясни приоритети – оздравяване на публичните финанси, повече пари за отбрана, здравеопазване, култура и спорт.“
По отношение на данъчните облекчения Радев коментира:
Румен Радев, министър-председател: „Ние искаме да постигнем нещо важно – да сменим модела на икономическо развитие от модел на потребление към ускорено икономическо развитие.“
Предстои да бъде създадена национална инвестиционна компания за публично-частно партньорство, която ще участва от името на държавата в ключови проекти, заяви премиерът.
Очакваме и още подкрепа от нашите съюзници по отношение на сигурността в Черно море.
Румен Радев, министър-председател: „Аз бях единственият премиер, който извика руския посланик от трите държави в Черно море, но имам принцип: когато обвинявам, не може да е на базата на лозунги.“