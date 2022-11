Дрейпър е последният полуфиналист в Милано след успех над Музети

Джак Дрейпър оформи полуфиналните двойки в тазгодишното издание на Некст Джен Финалите в италианския град Милано. Британецът срази представителя на домакините Лоренцо Музети с 4-1, 4-0, 4-3 (3) и намери място сред последните четири в надпреварата.

Двубоят между Дрейпър и Музети бе директен сблъсък за място в 1/2-финалите, след като двамата бяха записали по един успех в предишните си две срещи на турнира, а тайванецът Чун-Син Цен бе загубил шансове да продължи към елиминациите. Очакванията бяха за по-равностоен мач, но Дрейпър ги опроверга със страхотна игра и победа за по-малко от час срещу видимо уморения от последните седмици Музети. Британецът направи три пробива в първите два сета, а след това бе по-солиден в тайбрека на третия за крайния успех.

Draper digs deep! @jackdraper0 reaches the semi-finals of the #NextGenATPFinals, as he defeats fan-favourite Lorenzo Musetti 4-1 4-0 4-3! pic.twitter.com/VcBz2MQA2j