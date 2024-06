Два малки самолета се сблъскаха по време на авиошоу в Португалия (ВИДЕО)

Един пилот загина, а друг беше ранен днес при сблъсък между два малки самолета, участващи в авиошоу на летище "Бежа" в Южна Португалия, съобщиха военновъздушните сили, цитирани от Франс прес.

В авиошоуто са участвали шест самолета.

На мястото на инцидента са пристигнали службите за спешна помощ, а организаторите на шоуто на летище "Бежа" са преустановили провеждането му.

Видеозапис, заснет от зрител и публикуван в социалните медии, показва формация от шест самолета в полет, като един от тях се издига, сблъсква се с друг и след това се разбива в земята.

Vídeo do acidente aéreo com os #Yakstars no Beja International Airshow 2024.

Um piloto perdeu a vida, os mais sentindos pêsames à família e aos seus camaradas e colegas. Um feriado a registrar, nenhum dos espetadores sofreu qualquer ferimento. #Portugal #Beja #Airshow #acidente pic.twitter.com/6LIxEi7JGA