Двама убити и няколко ранени след нападение с нож в баптистка църква в Калифорния

Двама души са починали, а още няколко са ранени при нападение с нож в баптистка църква в Сан Хосе, Калифорния, съобщи местната полиция в профила си в Туитър.

Кметът на града Сам Ликардо първоначално съобщи, че двама са починали от раните си, а заподозряният за нападението е арестуван. Малко по-късно, той заличи туита си и поясни, че очаква официална информация за разследването.

I’ve just deleted a tweet that made reference to the ongoing investigation into the stabbings at Grace Baptist Church this evening. A statement will be coming out shortly from SJPD regarding the status of the investigation and arrest.