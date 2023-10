Еден Азар: Винаги съм казвал, че ще приключа веднага щом спра да се забавлявам на терена

Белгийският футболист Еден Азар, който преди по-малко от десетина дни обяви края на своята професионална кариера за пръв път обяви всъщност и какви са причините за неговото оттегляне.

Цитиран от Ch L'avenir, бившият състезател на Лил, Челси и Реал Мадрид разкри, че вече не е изпитвал удоволствие от тренировките, но в същото време не е искал да отиде "някъде да играе за пари".

Why did Hazard decide to retire?



“I always said that I would stop playing as soon as I no longer had fun on the field”.



“I didn't want to go play somewhere for the money. I didn't enjoy training... and I didn't play anymore. The decision was simple”, told L’Avenir. pic.twitter.com/w8ZBzOPspO