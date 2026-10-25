Един е физическият убиец на Бинев, съобщиха от прокуратурата

Един е физическият убиец на Бинев, заяви прокурор Николай Николаев за убийството на Слави Бинев. Еюп Темиз е обвинен за умишленото убийство на бизнесмена.

От прокуратурата потвърдиха информацията, която БНТ първа съобщи, че Бинев е застрелян с един изстрел от упор, право в областта на лицето.

прокурор Николай Николаев: "Едно лице е умъртвило умишлено пострадалия с един изстрел в областта на лицето. Деянието се е случило вчера около 10.00 ч. Лицето е осъществило само деянието, поради което един субект е обвинен за извършването му. Към настоящия момент не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност на другите две лица към каквото и да било престъпно деяние. С оглед на обстоятелството, че лицето не е български гражданин, както и предвид високата степен на обществена опасност на самото деяние, с постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с цел внасяне на искане за задържане под стража."

прокурор Николай Николаев: "Обвинението е за умишлено причиняване на смъртта на лицето чрез произвеждане на изстрел в главата. Мотивът е в процес на изясняване. Пистолетът е открит и приобщен към делото, като е назначено и съответното изследване. Оръжието е законно притежавано."

Еюп Темиз и Бинев се познават повече от 30 години. Познанството им започва по линия на таекуондото. Темиз развива този боен спорт в Турция. Двамата са имали делови отношения. Съпругата на Темиз е съдружничка с Бинев в една от фирмите на бизнесмена, съобщи прокурор Николаев.