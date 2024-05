Един Терзич: Мечтата ни все още не е приключила

Наставникът на Борусия Дортмунд Един Терзич трудно криеше радостта си след класирането на неговия тим за големия финал в Шампионската лига през този сезон.

Във фазата на полуфиналите вестфалци елиминираха с общ резултат 2:0 френския първенец ПСЖ и така за трети път в своята история ще спорят за трофея в най-престижния европейски клубен турнир.

След успеха на "Парк Де Пренс" във вторник вечер Терзич заяви, че е горд от представянето на своите момчета и допълни, че мечтата на целия отбор "все още не е приключила".

"Ако трябва да избера една дума, тя би била - гордост. Това е много голям момент за нас. Много съм горд с екипа си, с обора и за клуба. Мечтата ни все още не е приключила. Страдахме много, но показахме много добри качества срещу отбор, който е много мощен в атака, много бърз и мобилен. На два пъти не допуснахме гол и спечелихме и двете срещи на полуфинала. Това е невероятно и изключително", продължи той.

Edin Terzic was in the stands as a fan when Borussia Dortmund won the Bundesliga in 2012.



12 years later, he just led Dortmund to their first Champions League final in over a decade.



Dream big ️



