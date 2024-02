Едмънтън надигра Анахайм като гост в НХЛ

Евандър Кейн постигна осми хеттрик в кариерата си победата на Едмънтън над Анахайм с 5:3 като гост в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Леон Драйзайтл се разписа в третия период и добави една асистенция за успеха на гостите, които стигнаха до обрат след като изоставаха на два пъти. Зак Хайман съко се разписа за Едмънтън, а Конър МакДейвид записа три асистенции. Вратарят Калвин Пикард отрази 24 удара.

Райън Стром реализира две попадения за домакините, а Кам Фоулър се включи с гол и асистенция за Дъкс.

