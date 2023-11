Едмънтън надигра Анахайм с гол и четири асистенции на Конър Макдейвид

Конър Макдейвид записа гол и четири асистенции при победа на Едмънтън Ойлърс с 8:2 срещу Анахайм Дъкс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). За канадския център това бе девети мач в кариерата с пет точки и той вече има повече от доскорошния лидер сред активните играчи Евгени Малкин от Питсбърг Пенгуинс.

Зак Хайман завърши с две попадение и асистенция, а Леон Драйзайтел и Ивандър Кейн също се разписаха за Ойлърс, които са в серия от две поредни победи. Дарнел Нърс записа три голови паса и Стюарт Скинър направи 21 спасявания за победата.

Макс Джоунс вкара два пъти и Лукаш Достал спря 10 от 16 удара за Дъкс, преди да бъде заменен от Джон Гибсън. Той отрази осем шайби на вратата на Анахайм, който е в серия от шест поредни поражения в НХЛ.

Brett Leason @Jones_Max19 back of the net



: @Sportsnet or stream on Sportsnet+ ️ https://t.co/sEijvXhbA1 pic.twitter.com/0NUrm5h8Nr