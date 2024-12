Едмънтън Ойлърс победи Бостън Брюинс с гол на Матиас Екхолм в продължението

Матиас Екхолм се разписа 1:04 минути след началото на продължението и Едмънтън Ойлърс победи с 3:2 Бостън Брюинс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Ойлърс, които са с шест победи в последните си седем мача, заличиха дефицит от два гола с попадения във втората и третата част на срещата. Зак Хайман завърши с гол и асистенция, след като записа първото попадение за отбора и след това подаде на Конър Макдейвид за 2:2 при 2:21 оставащи минути в редовното време.

Леон Драйзайтел асистира във всичките попадения на Едмънтън, а Стюарт Скинър направи 24 спасявания. Голове срещу него вкараха Елиас Линдхолм и Марк Кастелич. Така Едмънтън се изкачи на трето място в Тихоокеанската дивизия с 40 точки, а Бостън остана четвърти в Атлантическата с 38.

EDMONTON COMPLETES THE COMEBACK️



Mattias Ekholm buries the winner for the @EdmontonOilers in @Energizer overtime! pic.twitter.com/XLRw0mc7wi