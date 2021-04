ЕК заведе дело срещу “Астра Зенека”

Европейската комисия е завела в петък дело срещу фармацевтичната компания "Астра Зенека" заради неизпълнение на предварителното споразумение за доставки на ваксината за страните от ЕС. Това потвърди говорител на Еврокомисията днес.

Компанията не успя да осигури обещаните дози за първото тримесечие на годината и няма да успее да достави договорените количества за второто тримесечие. Европейската комисия и компанията се опитаха да се разберат извън съдебната зала, но разговорите не доведоха до задоволителни за Брюксел резултати.

Искаме да сме сигурни, че европейските граждани ще получат обещаните им в договора количества, каза говорител на Комисията днес.

В Туитър еврокомисарят по здравеопазването Стела Кириакидес също потвърди новината. Тя написа, че делото е заведено от името на Европейската комисия и държавите членки.

