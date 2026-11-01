Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 52,5% подкрепа на втория тур на президентските избори. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.

На втора позиция с 43,4% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

4,1% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 29,1% към 19.00 ч.

