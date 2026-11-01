Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 52,5% подкрепа на втория тур на президентските избори. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.
На втора позиция с 43,4% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
4,1% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 29,1% към 19.00 ч.