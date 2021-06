Елизабет Втора ще приеме Байдън и съпругата му на 13 юни

Британската кралица Елизабет Втора ще приеме американския президент Джо Байдън и съпругата му Джил Байдън в замъка Уиндзор на 13 юни, съобщи Бъкингамският дворец в Туитър.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr