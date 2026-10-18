Емилиано Мартинес обратно в игра за Челси след няколко седмици

Емилиано Мартинес очаква да се завърне в игра за английския футболен клуб Челси след няколко седмици, след като претърпя операция заради удар в главата при победата с 2:0 срещу Евертън, пише агенция ДПА.

Мартинес получи травмата в единоборство с Джарад Брантуайт при центриране и получаваше медицинска помощ на терена в продължение на повече от осем минути. Впоследствие аржентинският национал бе изкаран на носилка и бе транспортиран в болница.

Вратарят на Челси публикува видео в Инстаграм от лечебното заведение и написа: „Благодаря на всички за съобщенията, които изпратихте. Операцията премина добре. Ще се завърна след няколко седмици“.