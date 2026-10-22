Енцо Мареска: Ерлинг Холанд е напълно готов за мача срещу Астън Вила в събота

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска, заяви, че Ерлинг Холанд е напълно готов за мача срещу Астън Вила в събота, но в състава има други контузени футболисти, които все още не са сигурни за гостуването в Бирмингам.

Холанд е едноличен голмайстор във Висшата лига с 8 гола в първите 7 мача на "гражданите" и неговото присъствие ще бъде ключово за двубоя срещу Вила. Мареска обаче все още не знае дали ще може да разчита на крайните защитници Нико О'Райли и Матеуш Нунеш, както и на халфа Матео Ковачич.

"Имаме тренировка този следобед - всички от тях могат да са налице, но могат и да не са. Що се отнася до тези, които все още са под съмнение, вчера всички се подобряваха и следобед ще видим. Ерлинг е единственият, който е на 100% сигурен. За останалите трима ще трябва да изчакаме до днешната тренировка", обясни италианският специалист, цитиран от уебсайта на Манчестър Сити.

Въпреки силния старт на тима и 9-те победи от 10 мача във всички турнири, наставникът е категоричен, че отборът продължава да има желание да продължава в същия дух.

"Настроението е много добро. Казах го много пъти. Ние сме доволни от началото на сезона, но сме гладни за още победи. Радостни сме в момента, но искаме още. Прекалено е рано да се каже, че някои отбори не са в битката за титлата. Седем мача, остават още много. Твърде е рано", заяви Мареска.

Италианецът каза, че изпитва огромно уважение към треньора на Астън Вила - Унай Емери, който също се намира във възходяща форма след колебливия старт в първенството.