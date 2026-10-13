Енцо Мареска: Феновете на Сити страдат най-много от ситуацията с клуба

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска заяви, че феновете на отбора са най-потърпевши от обвиненията към клуба за финансови нарушения. "Гражданите" бяха признати за виновни по всички 115 точки от Независимата регулаторна комисия и сега се очаква тяхното наказание.

През уикенда Манчестър Сити спечели с 3:0 гостуването си на Ливърпул, но феновете на "червените" бяха тези, които се забавляваха на гърба на своя противник, присмивайки му се, че ще бъде изхвърлен от Висшата лига.

"Ние сме много щастливи от представянето ни на терена и това, че можем да им носим радост с играта си. Но мисля, че настоящата ситуация е по-тежка за тях, отколкото за мен или за играчите. Ситуацията е трудна, защото знам, че феновете на другите отбори в момента наричат нашите фенове измамници", коментира Мареска.

За Манчестър Сити предстои среща у дома с шампиона на Европа за последните два сезона Пари Сен Жермен в среща от втория кръг на Шампионската лига. Двубоят е в сряда на стадион "Етихад".