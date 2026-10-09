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Енцо Мареска: Вярвам на клуба на 100%, убедени сме, че ще спечелим обжалването

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Спорт
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Мениджърът на "гражданите“ защити ръководството и спечелените трофеи след решението за нарушения на финансовите правила във Висшата лига

Енцо Мареска: Вярвам на клуба на 100%, убедени сме, че ще спечелим обжалването
Снимка: AP Photo
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска изрази пълната си подкрепа към ръководството на клуба след решението на независимата комисия, която призна „гражданите“ за виновни по всички обвинения за сериозни нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Италианският специалист заяви, че вярва в успешния изход от обжалването и е убеден, че клубът ще защити позицията си.

На първата си пресконференция след обявяването на решението Мареска подчерта, че доверието му към собствениците и ръководните фигури на "Етихад“ остава непоклатимо.

"Причината да се присъединя към този клуб е, че имам пълно, стопроцентово доверие на собственика, спортния директор, изпълнителния директор и цялата организация. Нямам никакви съмнения. Мисля, че те са убедени, че в крайна сметка ще спечелим обжалването“, заяви Мареска пред Sky Sports.

Независимата комисия установи, че в периода между сезоните 2009/2010 и 2017/2018 Манчестър Сити е използвал фиктивни договори с търговски партньори като част от схема за прикрито финансиране, чрез която приходите на клуба са били изкуствено завишени с 830 милиона паунда.

От Манчестър Сити отхвърлят обвиненията и вече обжалват решението, като твърдят, че то съдържа съществени правни и фактически грешки.

Попитан дали според него спечелените трофеи през разглеждания период са поставени под съмнение, Мареска беше категоричен.

"Категорично не. Знам колко усилия положиха футболистите, клубът и тогавашният мениджър Пеп Гуардиола. Нямам никакви съмнения в това“, подчерта италианецът, който беше помощник на Гуардиола през сезон 2022/2023, когато Сити спечели требъл.

Мареска призна, че не е прочел подробно заключенията на комисията, но настоя, че неговата задача е да запази концентрацията на отбора върху представянето на терена.

"За мен и футболистите единственото, което можем да контролираме, е футболът. Разбираме сериозността на ситуацията и шума около нея, но трябва да се справим с това. Трябва да отидем на „Анфийлд“ и да спечелим мача“, заяви наставникът.

Манчестър Сити гостува на Ливърпул в неделя, 11 октомври, в първия си двубой след обявяването на решението. "Гражданите“ са лидери във Висшата лига с пет победи от пет срещи, а Мареска очаква още по-напрегната атмосфера на „Анфийлд“ заради ситуацията около клуба.

"Вероятно правилният момент да говорим за всичко това ще бъде, когато спечелим обжалването“, завърши италианският специалист.

#Енцо Мареска #ФК Манчестър Сити

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