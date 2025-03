ЕС и НАТО поздравяват България по случай националния празник

ЕС и НАТО отправиха днес поздрав към България по случай националния празник - 3 март.

В профила на Европейския съвет в социалната мрежа Екс поздравленията са на български език: "Честит национален празник, България!", гласи поздравът от името на институцията на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС. Заедно с останалите страни от ЕС, България обсъжда, договаря и приема европейското законодателство, се посочва в поста.

Happy national day to all Bulgarians!



& 20 years ago, in April 2005, EU member states signed the treaty of accession for Bulgaria and Romania in Luxembourg.



