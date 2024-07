Фейт Кипиегон подобри собствения си световен рекорд на 1500 м на Диамантената лига в Париж

Втори световен рекорд след този на Ярослава Магучих падна по време на Диамантената лига в Париж. Фейт Кипиегон коригира собственото си върхово постижение в бягане на 1500 м. Двукратната олимпийска и трикратна световна шампионка в дисциплината спечели бягането с резултат 3:49,04 минути. Кенийката свали 7 стотни от собственото си върхово постижение, което беше поставено през миналата година.

ARE YOU NOT ENTERTAINED @Kipyegon_Faith breaks her own 1500m world record* to finish off the @MEETINGPARIS in historic style ️



3:49.04



*Subject to the usual ratification procedures #DiamondLeague pic.twitter.com/5h584da19i