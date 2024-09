Фемке Бол с нов триумф на 400 метра с препятствия от Диамантената лига в Брюксел

Носителката на пълен комплект медали от олимпийските игри в Париж 2024 Фемке Бол от Нидерландия спечели финалното състезание за летния сезон в леката атлетика, като триумфира в коронната си дисциплина 400 м с препятствия на Диамантената лига в Брюксел. Тя финишира за 52,45 сек., оставайки далеч зад себе си Анна Кокръл от САЩ с 53,71 сек. и ямайката Салмон с 53,99 сек.

При мъжете дисциплината бе спечелена от световния шампион от Юджийн 2022 Алисон Дос Сантос, който записа петия си успех във веригата през сезона, финиширайки за 47,93 секунди.

В спринта на 200 м при мъжете американецът Кенет Беднарек победи олимпийския шампион от Париж Лециле Тебого от Ботсвана.

Беднарек, който е двукратен сребърен олимпийски медалист и втори на световното в Юджийн, постигна 19,67 сек. при доста ниски температури. Тебого се задоволи с второто място с 19,80 сек. Трети се нареди Александер Огандо от Доминикана с 19,97 сек.

В същата дисциплина при жените диаманта заслужи американката Британи Браун с 22,20 сек. Втора завърши британката Дарил Нийта с 22,45 сек., а трета се нареди друга американка Анавия Батъл с 22,61 сек.

Европейският шампион в тласкането на гюле от Рим 2024 Леонардо Фабри победи трикратния олимпийски шампион и световен рекордьор в дисциплината Райън Краузър от САЩ. Италианецът стори това с нов национален рекорд от 22,98 метра. Така той подобри и рекорда на турнира, който до момента беше 22,61 м на американеца Джо Ковач от 2022 г.

Краузър завърши втори с 22,79 м, а трети се нареди ямаецът Раджинда Кембъл с 21,95 м.

Беатрис Чебет от Кения записа рекорд на турнира в бягането на 5000 м с 14:09,82 мин., което бе обявено и за постижение №1 в Брюксел в съботната вечер.

