Фенербахче си гарантира място на Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Фенербахче си гарантира място на Финалната четворка в Евролигата. Момчетата на Шарунас Ясикевичус оцеляха срещу Париж с 98:88 след продължение в третия мач от четвъртфиналите. В "Адидас Арена" двата отбора предложиха двубой, изпълнен много драматични моменти, но в допълнителното време "фенерите" нанесоха своя удар и сложиха край на приказката на играчите на Тиаго Сплитер в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент в дебютния им сезон.

Така турците приключиха серията с 3:0 успеха срещу парижани. За отбора от Истанбул това ще бъде втори пореден и общо осми път в неговата история в заключителната фаза от турнира на богатите. На полуфиналите в Абу Даби "фенерите" ще срещнат спечелилия от двойката между Панатинайкос и Анадолу Ефес, като серията е 1:1 победи към този момент.

Размяната на серии се оказа водещ фактор на старта, както и липсата на по-изявени реализатори. Това обаче не спря гостите да стигнат до аванс от 2 точки след 10 минути игра.

“Фенерите“ поразвалиха статуквото постепенно през втората част и си осигурят едноличното водачество, като ключова роля изигра Тарик Биберович. Ти Джей Шортс и Себастиан Ерера върнаха надеждите на домакините, но Девон Хол и Дишон Пиер направиха така, че турците да фиксират 46:40 на голямата почивка.

Марко Гудурич пое щафетата при подновяването на играта и турците продължиха да се чувстват по-комфортно на паркета. Въпреки че Надир Хифи и Шортс за пореден път оставиха живи надеждите на парижани, Найджъл Хейс-Дейвис се прояви, давайки 2 точки разлика на отбора от Истанбул в края на предпоследния период.

Драмата бе пълна във финалната десетка и водачеството непрестанно сменяше своя притежател. Точните стрелби на Гудурич и Биберович изведоха гостите със 7 точки разлика в последните 3 минути. Хифи и Шортс не закъсняха с отговора за поредното равенство във финалните 15 секунди. Атака по-късно Уейд Болдуин не успя зад дъгата в последната атака и мачът отиде в продължение.

В последните 5 минути отборът от Истанбул отново си върна инициативата чрез Хейс-Дейвис, Гудурич и Биберович. Силите на французите започнаха да привършват в този момент и до края интригата се изпари.

Тарик Биберович се отличи за победителите с 21 точки, като наниза и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Найджъл Хейс-Дейвис отбеляза 18, Марко Гудурич завърши с 14.

Ти Джей Шортс бе над всички за Париж с 29 точки, Надир Хифи прибави 24.