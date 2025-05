Ню Йорк детронира шампиона на НБА (ВИДЕО)

Ню Йорк Никс влетя на финала в Източната конференция на НБА. Момчетата на Том Тибодо изнесоха лекция на Бостън Селтикс след 119:81 в шестия мач от полуфиналите. В „Медисън Скуер Гардън“ отборът от Ню Йорк даде ясен знак, че ще доминира още през първото полувреме и детронира действащите шампиони, които до голяма степен бяха в ролята на обречени след тежката контузия на Джейсън Тейтъм в четвъртата среща.

FRIDAY'S FINAL SCORES



KAT's double-double propels the @nyknicks to advance to the Eastern Conference Finals!



Anunoby: 23p, 9r, 2s, 2b

Brunson: 23p, 6r, 6a

Bridges: 22p, 4r, 3a, 2b

Hart: 10p, 11r, 11a



ECF Game 1 vs. IND: Wednesday at 8:00pm/et on TNT! pic.twitter.com/rvKHOFGP2N — NBA (@NBA) May 17, 2025



Това се оказа достатъчно за „бричовете“ да сложат край на серията от втория кръг срещу състава на Джо Мазула с 4:2 победи и да намерят място на финала на Изток за първи път от 25 години. В следващата фаза Никс ще имат за съперник Индиана Пейсърс, който елиминира Кливланд Кавалиърс след 4:1 успеха.

The New York Knicks advance to the Eastern Conference Finals!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/DOA25KbFLy — NBA (@NBA) May 17, 2025



Интригата бе на дневен ред само на старта, когато размяната на успешни стрелби се превърна във водещ фактор. Джейлън Браун бе главният герой за гостите, а домакините разчитаха на Микел Бриджис и Карл-Антъни Таунс. Постепенно последният се развихри и „бричовете“ си изградиха аванс от 6 точки в края на дебютната част.

OG BLOCK.

MIKAL PUTBACK.

OG BLOCK.

MIKAL 3.



New York on a 7-0 early in the 1Q on ESPNpic.twitter.com/TShS0cMwau — NBA (@NBA) May 17, 2025



Бриджис и Таунс отново обединиха усилия в началото на втория период, когато преднината им започна да придобива двуцифрени изражения с бързи темпове. Браун бе единствената алтернатива за „келтите“ в нападение, но не срещна достатъчна подкрепа в нападение от останалите му съотборници и Никс се прибраха в съблекалнята при 64:37.

По този начин второто полувреме се превърна в протоколно и домакините направиха победата си достатъчно категорична до края.

JOSH HART WITH THE HUSTLE.

OG ANUNOBY 3-POINTER FOR 20 PTS.



THE MSG CROWD IS GOING CRAZY ON ESPNpic.twitter.com/JDcLbA0JEd — NBA (@NBA) May 17, 2025



Джейлън Брънсън (6 борби и 6 асистенции) О‘Джи Ануноби (9 овладени под двата ринга топки и 4 точни стрелби от далечна дистанция) дадоха тон за разгрома с по 23 точки. Микал Бриджис остави на сметката си 22 точки и 4 успешни шута зад дъгата, Карл-Антъни Таунс финишира с 21 и 12 овладени под двата коша топки. Джош Харт (11 борби и 11 асистенции) и Майлс МакБрайд отбелязаха по 10 точки.

Джейлън Браун бе над всички за Бостън с 20 точки, 6 борби и 6 асистенции. Пейтън Причард реализира 11, Ал Хорфорд приключи с 10 точки.