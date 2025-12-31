Карина Константинова и тимът на Келтерн записаха 12-а поредна победа в Германия

Карина Константинова изигра ключова роля за 12-ия пореден успех на Рутроник Старс Келтерн в женската Бундеслига. Българката и нейните съотборнички победиха тима на Оснабрюк с 68:56 в мач от 13-ия кръг.

Константинова започна сред титулярите и бе над всички за участника в Еврокъп. Българската националка изигра един от най-силните си и поведе колоната на реализаторите. Гардът приключи с 14 точки, 6 борби, 5 асистенции и 5 откраднати топки за 35 минути в игра. При стрелбата си Константинова бе 3/5 от средно разстояние, 1/2 зад дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Александра Вилке записа 12 точки и 5 борби за победителките.

Съставът на Матеа Тавич има на сметката си 12 победи и 1 загуба, като продължава да води еднолично във временното класиране на германския елит. Следващият мач за Константинова и компания ще бъде на 11 януари, когато ще приемат Хановер.