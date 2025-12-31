БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валенсия завърши годината с победа и е на първо място в баскетболната Евролига

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Испанският тим спечели у дома срещу Партизан.

валенсия завърши годината победа първо баскетболната евролига
Снимка: БГНЕС
Валенсия завърши 2025 година с победа и е на първо място в баскетболната Евролига. Испанският отбор победи с 86:73 Партизан и вече има 13 победи, 9 от които са пред собствена публика.

Дариъс Томпсън беше най-резултатен за Валенсия със 17 точки, докато Айзък Бонга от сръбския тим също се отличи със 17 точки.

В друга среща от турнира Апоел Тел Авив загуби срещу Жалгирис с 80:93 и също има 13 победи и 6 загуби, но е на втора позиция в подреждането.

Барселона загуби изненадващо със 74:90 у дома срещу Монако. Двата отбора са с баланс по 12-7 в челото на класирането. Майк Джеймс реализира 15 точки за победителите, докато Дарио Брисуела се отличи с 25 за Барса.

Мачовете от турнира се подновяват на 2 януари.

#Евролига 2025/26 #БК Валенсия

