Жалгирис помрачи завръщането на Апоел в Тел Авив (ВИДЕО)

Жалгирис се върна на правия път в Евролигата. Съставът на Томас Масиулис подчини Апоел Тел Авив с 93:80 в мач от 19-ия кръг. В "Менора Мивтахим Арена" литовците се събудиха през второто полувреме, когато се настаниха на лидерската позиция и развалиха завръщането в Тел Авив на тима, домакинстващ до скоро в София за срещите си от най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Това се оказа достатъчно за "зелените" да се придвижат до осмото място във временното класиране с 11 победи и 8 загуби, а баскетболистите на Димитрис Итудис остават еднолично на върха с 13 успеха и 6 поражения. На 6 януари (вторник) Жалгирис ще има гостуване на Виртус Болоня. От своя страна Апоел ще приеме Дубай в същия ден.

Колин Малкълм и Ишмаил Уейнрайт дадоха тон на домакините за водачеството още в дебютните минути. Гостите изпитваха затруднения в офанзивен план и въпреки че Игнас Браздейкис правеше всичко по силите си, Крис Джоунс взе нещата в свои ръце и израелците се отскубнаха със 7 точки в края на дебютната част.

Джонатан Мотли пое щафетата за „червените“ в хода на втория период и мисълта за двуцифрена разлика изглеждаше все по-реална. Ажуолас Тубелис и Найджъл Уилямс-Гос отвърнаха, за да могат литовците да си стъпят на краката, но тимът от Тел Авив се прибра в съблекалнята при 40:39.

Маодо Ло напомни за своите реализаторски качества на старта на второто полувреме и „зелените“ сътвориха желания обрат. Дан Отуру и Антонио Блекни направиха опит да разрешат проблемите в нападение на действащия шампион в Евркъп, но Моузес Райт, Дъстин Слива и Тубелис бяха в основата на това отбора от Каунас да се откъсне с 10 точки след 30 минути игра.

Точните стрелби зад дъгата, дело на Илайджа Брайънт, Блекни и Джоунс, позволиха на дебютанта в турнира на богатите да мечтае за обрат. Последва светкавичен отговор на Арнас Буткевичус, Уилямс-Гос и Арнас Буткевичус, които върнаха преднината и спокойствието на гостите до края.

Найджъл Уилямс-Гос поведе Жалгирис към успеха със 17 точки. Моузес Райт остави на сметката си 15, Силвен Франсиско приключи с 13 и 8 асистенции. Ажуолас Тубелис регистрира 12 и 8 борби, Игнас Браздейкис записа 10 точки.

Крис Джоунс отвърна за Апоел с 18 точки и 5 асистенции. Илайджа Брайънт отбеляза 14 точки, Дн Отуру завърши с 12, Джонатан Мотли има 10.