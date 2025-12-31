Йордан Минчев и Кемниц приключиха годината с трета поредна победа в Бундеслигата

Йордан Минчев и Кемниц приключиха календарната година с победа. Пред своя публика българинът и неговите съотборници надделяха над тима на Триер с 96:84 в мач от 13-ия кръг на Бундеслигата.

Минчев започна в стартовата петица и се представи на ниво. Българският национал записа името си сред най-добрите под коша. Крилото се отчете с 5 точки, 10 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки за 21 игрови минути. При стрелбата си той бе 1/2 от средна дистанция и 1/2 зад дъгата.

Амадоу Соу финишира с 27 точки и 11 борби за Кемниц.

Баскетболистите на Родриго Пасторе имат на сметката си седем победи и шест загуби в германския елит, което им отрежда осмото място във временното класиране. На 4 януари (неделя) Минчев и компания ще бъдат домакини на Раста Фехта.