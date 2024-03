Последният сезон на Юрген Клоп в Ливърпул явно ще предлага всевъзможни изненади. И напрежение до последно. Отборът от града на Бийтълс излъга в последната възможна секунда Нотингам на "Сити Граунд" и ще запази лидерската си позиция във Висшата лига и след този кръг. На пръв поглед "мърсисайдци" изглеждаха доста по-солидно от Форест, но чакаха до 99-ата минута, за да отбележат. Техните критици и недоброжелатели дори съзряха конспирация, казвайки, че съдиите са помогнали на Ливърпул, защото добавеното време е било 8 минути и арбитърът е бил длъжен да сложи точка на двубоя преди Дарвин Нунес да прати топката във вратата на домакините. Трудни и доста сладки три точки. В последните секунди. Подобни победи преди време постигаше големият противник на Ливърпул на Острова – Манчестър Юнайтед. И тогава това се случваше толкова често, че дори се появи терминът Fergie Time.

Вероятно всеки един футболен фен е бил в подобна ситуация – тимът ти води с 2:1, а ти нервно си играеш с всичко наоколо, тракаш със зъби, въртиш се, неспокоен си, защото все пак мачът не е завършил, нищо, че часовникът отброява вече 90-ата минута. И изведнъж четвъртият рефер вдига табелка със... седем минути. Седем проклети минути, по време на които всичко може да се обърка. И точно тогава идваха миговете, които донесоха толкова радост на "червените дяволи". И така – 90+6, гол и 2:2. Отборът ти не печели, отново фаворитът от "Олд Трафорд" е облагодетелстван, казваха тогава доста наблюдатели. Манчестър Юнайтед на сър Алекс Фъргюсън просто знаеше как да вкарва голове в добавеното време и то далеч преди да влезем в модерната епоха на футбола, когато съдиите доста редовно назначават 10-11 минути след регулярните 90. Терминът "Fergie Time" стана толкова популярен, че продължи да се използва за победи, дошли в последните секунди, дори след оттеглянето на Фъргюсън през 2013. А това, както и да го погледнем, беше преди повече от десетилетие.

Може би всичко започва през сезон 1992-1993. Тогава Ман Юнайтед и Шефилд Уензди играят при 1:1, когато е назначено добавено време от 7 минути. Стив Брус вкарва за 2:1 и носи победата на "червените дяволи", с което отваря широко вратите към първа шампионска титла от 26 години насам. Разбира се – научно няма как да бъде доказано съществуването на митичното "Време на Фърги". Но и няма как да не обърнем внимание на цифрите – по време на престоя му в "Театъра на мечтите" от 1992 до 2013 съставът вкарва 4.98% от попаденията си след 90-ата минута, което означава 81 гола във Висшата лига. Интересното е, че след оттеглянето на шотландеца, този процент се беше увеличил и до средата на миналия сезон беше достигнал почти 7%.

А следната статистика вероятно съвсем ще ви смае – всъщност в споменатия период между 1992 и 2013 отборът, който е вкарал най-много победни голове в шампионата след 90-ата минута, е Ливърпул – 24. При това "мърсисайдци" водят с разлика пред втория – Арсенал, като "топчиите" са реализирали 19 победни попадения в добавеното време за тези 21 години.

Last minute winners in the Premier League ️



Most scored: Liverpool (41)

Most conceded: Spurs (26) pic.twitter.com/SDEmXTxdjF