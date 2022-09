ФИА одобри шест спринтови състезания в календара на Формула 1 през сезон 2023

ФИА одобри включването на шест спринтови състезания в календара на Формула 1 за сезон 2023, с което стартовете през следващия сезон в световния шампионат стават 30 в 24 уикенда. Световният съвет по моторните спортове на ФИА гласува вчера в полза на промените, въпреки че по-рано тази година Формула 1 и ФИА имаха противоречия относно новия брой на спринтовете и при първия опит тази бройка беше отхвърлена.

Първият спринт беше проведен през 2021 г. като част от Гран При на Великобритания и резултатите от състезанието оформят стартовата решетка за неделната надпревара, а позициите за спринта се разпределят в квалификация в петък.

През 2021 спринтове имаше и на “Монца" и “Интерлагос”, а този сезон домакини на 100-километровите състезания са “Имола”, “Ред Бул Ринг” и пак “Интерлагос”.

Тепърва обаче от Формула 1 трябва да потвърдят в кои точно шест уикенда догодина ще има спринтови състезания.

