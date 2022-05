Фиеста с български гимнастички очаква Памплона

Фиеста с обръчи и ленти очаква Памплона (Испания), тъй като предстои поредната серия от предизвикателства в художествената гимнастика за 2022 година. Градът ще бъде домакин на турнир от „Чалъндж“ сериите от 20 до 22 май.

Испанският град, известен с надбягването с бикове, посреща гимнастички от 19 страни, които ще си разпределят медалите, информира сайтът на Международната федерация по гимнастика (ФИГ).

Това е първото от трите състезания от „Чалъндж“ сериите. След Памплона действието ще се пренесе в Портимао (Португалия) 27-29 май, а след това ще приключи в Клуж-Напока (Румъния) 26-28 август.

Подобно на турнира за Световната купа по художествена гимнастика, серията включва класиране в многобоя и финали на отделните уреди за индивидуалистките и ансамблите.

При жените ще могат да се видят нови лица като гимнастички от Пуерто Рико, Швеция и Република Корея, които ще се присъединят към утвърдени имена като участничките на Олимпийските игри в Токио 2020 Боряна Калейн (България), Екатерина Веденеева (Словения) и Евита Грискенас (САЩ), което обещава голяма конкуренция, пишат още от ФИГ.

11-те регистрирани ансамбъла в Памплона ще могат да се подготвят за Европейското първенство в Израел след месец, както и за Световното първенство в София през септември. И двете големи състезания ще можете да гледате по БНТ 3.

От ФИГ не пропускат да посочат, че ансамбълът ни за това събитие включва новите имена, на които Весела Димитрова ще гласува доверие - Камелия Петрова, Маргарита Василева и Рейчъл Стоянов, която представляваше Северна Македония като индивидуална състезателка преди година.

Нашите състезателки ще мерят сили с Испания под ръководството на Алехандра Кереда и с Италия.

Освен Боряна Калейн в индивидуалното ще ни представя и Стилияна Николова.

