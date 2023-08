Филип Кръстев дебютира с гол за ФК Лос Анджелис в САЩ

Българският футболен национал Филип Кръстев направи мечтан дебют в САЩ с екипа на ФК Лос Анджелис, отбелязвайки гол за своя тим при успеха с 4:0 у дома срещу Реал Солт Лейк в мач от осминафиналите в турнира за Купата на лигите.

След нулево първо полувреме на стадиона в Лос Анджелис след почивката домакините се развихриха, като Денис Буанга даде аванс на своя тим с да бързи гола в 52-ата и 56-ата минута.

Шест по-късно пък Нейтън Ордас направи резултата класически, възползвайки се от центриране по земя от фланга на свой съотборник.

Около четвърт час преди края на двубоя в игра влезе и Филип Кръстев, а в 84-ата минута той ознаменува и дебюта си с гол. Бившият играч на Славия и Левски получи подаване от поляка Матеуш Богуш напредна отдясно и стреля в близкия ъгъл на вратата, а след рикошет в крака на бранител топката попадна в мрежата на Реал Солт Лейк за крайното 4:0.

По този начин българинът се превърна в играчът, който реализира най-бързия гол след дебюта си с екипа на ФК Лос Анджелис в историята на клуба.

Quickest debut goal and griddy in #LAFC History.



Ladies and gentlemen, Filip Krastev. pic.twitter.com/b5OamMM1IK