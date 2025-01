Флорида Пантърс постигна победа срещу Лос Анджелис Кингс

Носителят на Купа "Стенли" Флорида надделя над гостуващия Лос Анджелис с 3:0 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига.

Сергей Бобровски отрази всичките 29 удара към вратата си и не допусна гол ("шътаут") за втори път през сезона и за 46-и в кариерата си. Матю Ткачак допринесе с гол и две асистенции при попаденията на Сам Бенет и Александър Барков.



Това беше победа №899 в кариерата на старши треньора на шампионите Пол Морис. При още един успех той ще стане едва четвъртият специалист, достигнал границата от 900 успеха в лигата.

Дарси Кюмпер отрази 36 шайби, но Лос Анджелис допусна седма поражение в последните си девет срещи.

Don't get too dizzy watching this assist from Matthew Tkachuk ‍



That's also an assist for Dmitry Kulikov in his 1,000th game! #NHLStats: https://t.co/7VeVkYtXyG pic.twitter.com/J5ZsJ0skYf