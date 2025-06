Едмънтън Ойлърс изравни серията с Флорида Пантърс за купа "Стенли"

С попадение на германския нападател Леон Драйзайтъл 11:18 минути след началото на продълженията Едмънтън Ойлърс победи Флорида Пантърс с 5:4 и изравни резултата във финалната серия на Националната хокейна лига на 2:2 победи.

Едмънтън направи голям обрат в срещата, след като след първата част губеше в резултата с 0:3, но Драйзайтъл изигра отличен мач и завърши с три точки.

Раян Нъджънт-Хопкинс, Васили Подколзин и Дарнел Нърс записаха по гол и асистенция за Едмънтън, Джейк Уолмън също вкара, а Матиас Екхолм завърши с две голови подавания. Вратарят на Ойлърс Калвин Пикард отрази 22 от 23 удара към вратата си, след като замени след първата част Стюърт Скинър, който допусна три попадения от 17 шута.

Драйзайтъл вкара четвъртия си гол в продълженията в плейофите през 2025 година, като това е рекордно постижение.

Матю Ткачук вкара два гола и записа три точки, а Сам Райнхарт също отбеляза попадение и записа три точки за действащия шампион Флорида в мача. Антон Лундел също се разписа, Александър Барков направи две асистенции, а вратарят Сергей Бобровски спаси 30 удара.

"Пантерите" доминираха в първата третина на мача, но Ойлърс изравниха във втората част и дори направиха пълен обрат за 4:3, преди Сам Райнхарт да изравни 20 секунди преди края на мача.

