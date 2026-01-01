Канада ще бъде представена от най-добрите си играчи на олимпийския турнир по хокей на лед в Милано/Кортина

Деветкратният шампион Канада ще бъде представен от най-добрите си играчи на олимпийския турнир по хокей на лед.

Късно вечерта в сряда генералният мениджър на "кленовите листа" Дъг Армстронг обяви списъка от 25 хокеисти, които ще представят страната на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

В състава са 19-годишният Маклин Селебрини, който прави невероятен сезон с екипа на Сан Хосе Шаркс, както и двойно по-възрастният Сидни Кросби от Питсбърг Пенгуинс, който игра за Канада през 2010 и 2014 година във Ванкувър и Сочи, когато канадците взеха олимпийските титли. Сред избраниците на Армстронг са още суперзвездата на Едмънтън Ойлърс Конър МакДейвид, Нейтън МакКинън от Колорадо Аваланш, Мич Марнър от Вегас Голдън Найтс, както и ветеранът Брад Маршан от Флорида Пантърс.

В защита канадците ще разчитат на олимпийският шампион от Сочи Дрю Даути (Лос Анджелис Кингс), Кейл Макар (Колорадо Аваланш) и Ший Тиъдър (Вегас Голдън Найтс), а под рамката на вратата ще бъдат Джордан Бинингтън (Сейнт Луис Блус), Дарси Кемпер (Лос Анджелис Кингс) и Логан Томпсън (Вашингтон Кепиталс).

Общо 19 от повиканите 25 играчи бяха част от тима на Канада през миналата година, когато тимът спечели турнира "Четирите нации".